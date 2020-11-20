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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها صالح جمعة لاعب الأهلى، إيجابية إصابته بفيروس كورنا، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجى وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة.
وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس مع الفريق، استعدادا لمباراة أبوقير للأسمدة التى تقام مساء غدًا فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.
وكان الأهلى قد أعلن أمس إصابة محمود عبد المنعم كهربا بفيروس كورونا.
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