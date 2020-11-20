شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها صالح جمعة لاعب الأهلى، ‏إيجابية إصابته بفيروس كورنا، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجى وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة.‏

وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس مع الفريق، استعدادا لمباراة أبوقير للأسمدة ‏التى تقام مساء غدًا فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

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ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.‏

وكان الأهلى قد أعلن أمس إصابة محمود عبد المنعم كهربا بفيروس كورونا.



