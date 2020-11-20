جوارديولا يعلق على موقفه من ضم ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على إمكانية تعاقد النادي مع ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، حال قرر الرحيل عن البارسا بنهاية الموسم الجاري (2020/2021).

وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي يسبق مواجهة توتنهام غدا السبت في الدوري الإنجليزي: "ليونيل ميسي لاعب لبرشلونة، كشخص أشعر بامتنان كبير لما فعله البارسا معي كلاعب في الأكاديمية وكمدرب".

وأضاف المدرب الكتالوني: "ما أريده أن ينهي ميسي مسيرته هناك، لا أعرف ما يدور في عقله، ليس لدينا سوى أهداف مذهلة في أذهاننا".

وانتقل جوارديولا للحديث عن تمديد عقده مع مانشستر سيتي لمدة موسمين قائلا: "محادثتي مع معالي خلدون المبارك (الرئيس التنفيذي للنادي) كانت حاسمة لتمديد العقد، كانت هذه نقطة أساسية.

وتابع: "بعد ذلك يأتي الفريق، والمدينة، والنادي، خاصة كيف تصرف النادي معي في فترة صعبة للغاية".

وأكمل: "أنا ممتن جدا للنادي، أريد أن أقول لهم شكرا لتمديد عقدي. هم سبب وجودي هنا، أعطوني الكثير على مدار خمسة مواسم، نريد أن نواصل وأن نبذل قصارى جهدنا قدر الإمكان".

وانتقل المدير الفني للسيتي للحديث عن مواجهة توتنهام قائلا: "توتنهام أهدر النقاط أمام وست هام ونيوكاسل في الدقائق الأخيرة، تخيّل إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك".

وأتم قائلا: "توتنهام يتمتع بالجودة دائما، تأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا لمدة أربع أو خمس سنوات ووصلوا إلى نهائي البطولة، لقد كانوا فريقا جيدا منذ أن تولى ماوريسيو بوكيتينو المسؤولية".