مران الأهلي.. تحسن حالة هاني وأجايي.. جلسة موسيماني مع ناصر.. ومشاركة محسن وتوفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد هاني وجونيور أجايي لاعبا الفريق سيُشاركان في مران الفريق الجماعي ابتداءً من يوم الأحد المقبل بعد تعافيهما من الإصابة.
وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات صحفية، أن حالة هاني وأجايي تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعبان في الفترة الأخيرة؛ لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.
وكان أجايي قد تعرض لالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الأهلي على ملعب التتش، فيما اشتكى محمد هاني من إصابة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام توجو التي أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.
وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة مساء غدٍ ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة اتباع التعليمات الطبية، والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وشدد مدير الكرة على ضرورة التباعد وعدم الظهور وسط أي تجمعات، والالتزام بكافة التعليمات الوقائية.
وحرص عبد الحفيظ على عقد محاضرة داخل ملعب التتش بعيدا عن الأماكن المغلقة ووسط تباعد تام بين اللاعبين.
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق جلسة مع ناصر ماهر على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، كما أدى ناصر ماهر جلسة في الجيم اليوم بعد انتظامه في التدريبات عقب انتهاء إعارته لنادي سموحة، على أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد الانتهاء من مواجهة الغد.
وشارك صلاح محسن، وأكرم توفيق لاعبا الفريق في مران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، بعد انتهاء إعارتهما إلى ناديي الجونة وسموحة.
وشارك صلاح محسن وأكرم توفيق في التدريبات الجماعية التي اشتملت على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة المقرر إقامتها مساء غد السبت على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وكان محمد شريف العائد أيضًا لصفوف الفريق بعد انتهاء إعارته لنادي إنبي قد انتظم في المران الجماعي للأهلي أمس الخميس.
ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية مساء اليوم؛ للمبيت بأحد الفنادق؛ استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة التي يسعى خلالها الأهلي لاستكمال مشواره في بطولة الكأس بحثًا عن لقب محلي جديد.
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