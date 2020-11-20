مران الأهلي.. تحسن حالة هاني وأجايي.. جلسة موسيماني مع ناصر.. ومشاركة محسن وتوفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد هاني وجونيور أجايي لاعبا الفريق سيُشاركان في مران الفريق الجماعي ابتداءً من يوم الأحد المقبل بعد تعافيهما من ‏الإصابة.

‏وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات صحفية، أن حالة هاني وأجايي تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد في ‏المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعبان في الفترة الأخيرة؛ لتجهيزهما للمرحلة ‏المقبلة.

‏وكان أجايي قد تعرض لالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الأهلي على ملعب ‏التتش، فيما اشتكى محمد هاني من إصابة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام ‏توجو التي أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

‏وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم ‏عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة مساء غدٍ ‏ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.‏

وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة اتباع التعليمات الطبية، والالتزام التام ‏بالإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.‏

وشدد مدير الكرة على ضرورة التباعد وعدم الظهور وسط أي تجمعات، والالتزام بكافة التعليمات ‏الوقائية.‏

وحرص عبد الحفيظ على عقد محاضرة داخل ملعب التتش بعيدا عن الأماكن المغلقة ووسط ‏تباعد تام بين اللاعبين.‏

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق جلسة مع ناصر ماهر ‏على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، كما أدى ناصر ماهر جلسة في الجيم اليوم بعد انتظامه في التدريبات عقب انتهاء إعارته لنادي ‏سموحة، على أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية مع الفريق بعد الانتهاء من مواجهة الغد.

‏وشارك صلاح محسن، وأكرم توفيق لاعبا الفريق في مران الجماعي للفريق‏ الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، بعد انتهاء إعارتهما إلى ناديي الجونة ‏وسموحة.‏

وشارك صلاح محسن وأكرم توفيق في التدريبات الجماعية التي اشتملت على جانب بدني ‏خفيف وتدريبات الكرة في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة المقرر إقامتها مساء غد ‏السبت على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏

وكان محمد شريف العائد أيضًا لصفوف الفريق بعد انتهاء إعارته لنادي إنبي قد انتظم في ‏المران الجماعي للأهلي أمس الخميس.

ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية مساء اليوم؛ للمبيت بأحد الفنادق؛ استعدادا لمواجهة أبوقير ‏للأسمدة التي يسعى خلالها الأهلي لاستكمال مشواره في بطولة الكأس بحثًا عن لقب محلي ‏جديد.‏