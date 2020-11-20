كومان: لا تسألوني عن ميسي مجددا.. وما حدث معه "قلة احترام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

دافع الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا للرد على ما قيل عنه بشأن علاقته مع زميله الفرنسي أنطوان جريزمان.

وصرح ميسي بعد عودته إلى برشلونة يوم الأربعاء عقب انتهاء واجبه الدولي مع منتخب الأرجنتين: "في الحقيقة لقد سئمت من كوني مشكلة كل شيء في النادي".

وقال كومان، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني غدا السبت: "أولا وقبل كل شيء، يمكنني أتفهم غضب ميسي، عليك أن تحترم الناس مثل ميسي أكثر من ذلك بكثير".

وأضاف: "طرح الأسئلة على ميسي بشأن جريزمان بعد هذه الرحلة الطويلة أمر غير محترم، قد تكون هناك نية من جانب الصحفيين لإثارة الجدل".

وأوضح: "لم أر أبدا أي مشكلة بين ميسي وجريزمان، هناك صور كافية تظهر كيفية تعاملهما بشكل جيد، أنا لا أؤيد البحث عن المتاعب، ما يحدث هراء، كما أن جريزمان توقف عن العمل مع هذا الشخص منذ ثلاث سنوات".

وكان عم جريزمان هاجم ميسي قائلاً: "مع وجوده أنا أعرف كيف هو الوضع، هناك أمور تحدث بالداخل، الأمر ليس سهلاً، التدريبات في برشلونة مصممة لإرضاء بعض الأشخاص".

وانتقل كومان للحديث عن موقف ميسي من البقاء مع برشلونة قائلا: "لا يزال لديه عقد لمدة عام واحد. في رأيي يجب البقاء هنا، لكنني لست الشخص المطالب بالإقناع، لا أحد يعرف ما قد يحدث في المستقبل".

وعن إمكانية رؤية ميسي خارج برشلونة، رد كومان: "لا، ولن أرد أكثر".

وردًا على سؤال: "كيف تفسر أن ميسي يشعر بأنه المذنب في كل شيء سيء في برشلونة؟"، أتم كومان تصريحاته قائلا: "لن أجيب على أي شيء بشأن هذا الأمر بعد الآن".