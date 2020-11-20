الأهلي يعلن موعد عودة هاني وأجايي للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن محمد هاني والنيجري جونيور أجايي لاعبا الفريق سيشاركان في مران الفريق الجماعي ابتداء من يوم الأحد المقبل بعد تعافيهما من الإصابة.
وأكد مدير الكرة أن حالة هاني وأجايي تحسَّنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعبان في الفترة الأخيرة، لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.
وكان أجايي تعرض لالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الأهلي على ملعب التتش.
واشتكى محمد هاني من إصابة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام توجو التي أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.
ويواجه الأهلي فريق أبوقير للأسمدة غدا السبت على ملعب إستاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
يُذكر أن الأهلي يستعد أيضا لمواجهة الزمالك المرتقبة يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب إستاد القاهرة.
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