الأهلي يعلن موعد عودة هاني وأجايي للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن محمد هاني والنيجري جونيور أجايي لاعبا الفريق سيشاركان في مران الفريق الجماعي ابتداء من يوم الأحد المقبل بعد تعافيهما من ‏الإصابة.‏

وأكد مدير الكرة أن حالة هاني وأجايي تحسَّنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد في ‏المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعبان في الفترة الأخيرة، لتجهيزهما للمرحلة ‏المقبلة.‏

وكان أجايي تعرض لالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الأهلي على ملعب ‏التتش.

واشتكى محمد هاني من إصابة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام ‏توجو التي أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.‏

ويواجه الأهلي فريق أبوقير للأسمدة غدا السبت على ملعب إستاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ‏ببطولة كأس مصر.

يُذكر أن الأهلي يستعد أيضا لمواجهة الزمالك المرتقبة يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب إستاد القاهرة.