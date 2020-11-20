خاص.. أزمة تهدد مباراة الزمالك ونادي مصر بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

يبدو أن بوادر أزمة بدأت في الظهور قبل مباراة الزمالك ونادي مصر والتي ستقام يوم السبت لحساب الدور الـ8 من بطولة كأس مصر.

وشهد شهر سبتمبر الماضي، استحواذ مجموعة ZED للاستثمار على نادي اف سي مصر ليكون اسمه الجديد زد إف سي بداية من الموسم الجديد والذي سيخوض النادي فيه غمار دوري الممتاز "ب".

وعلم الخليج 365 من مصادره أن الاتحاد المصري لكرة القدم، تحدث مع الإدارة الجديدة لنادي مصر وأخطرهم بأن الفريق الذي سيواجه الزمالك هو نادي مصر باسمه القديم وبقائمته القديمة وليست بالعناصر الجديدة التي دعم بها النادي قائمته.

وأضاف المصدر ذاته بأن إدارة نادي زد أخطرت اتحاد الكرة بأنه قد تم تسريح القائمة القديمة للفريق في إطار خطة الإحلال والتجديد ولم يتبق سوى 9 لاعبين فقط في هذه القائمة ليكون الأمر متروكًا في النهاية إلى اتحاد الكرة ليُقرر مصير هذه المواجهة.

وصعد الزمالك إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر بعد أن تخطى عقبة سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت أكتوبر الماضي في الإسماعيلية.