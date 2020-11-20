وكيل الجزار لمصراوي: اللاعب وقع عقدًا جديدًا مع الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال محمد عبد الجابر وكيل محمود الجزار مدافع النادي الأهلي،إن اللاعب وقع علي عقد إعارة جديد مع نادي الجونة لمدة موسم واحد بنية البيع.

وأضاف وكيل اللاعب في تصريحات لـ"الخليج 365": الجونة اتفق مع النادي الأهلي علي إمكانية شراء الجزار بعد نهاية الموسم الجديد مع سداد مبلغ مالي معين لكن بشرط وحيد وهو موافقة اللاعب وقتها قبل أي شىء".

وأتم حديثه:" الجزار كان لديه عدة عروضا محلية من أندية تريد ضمه لكن في النهاية فضًل الاستمرار مع نادي الجونة كونه يحظي بتقدير مادي ومعنوي مناسب له".