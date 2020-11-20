أول تعليق من كلوب على حضور صلاح حفل زفاف شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أنه على تواصل دائم مع الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، مؤكدًا عدم شعوره بأعراض في ظل إصابته بفيروس كورونا.

وسافر محمد صلاح المصاب بفيروس كورونا إلى إنجلترا ظهر اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة مجهزة طبياً.

وقال كلوب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد: "صلاح سيعود إلينا اليوم، هذا ما علمته، إنه يشعر بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض ويتواجد في مكان جيد الآن، وكل الأمور على ما يرام".

وأضاف: "أنا على تواصل وثيق معه طوال الوقت، ليس لدي شيء لأقوله علنا إلى الجمهور عن الأشياء التي أتحدث عنها للاعبين، حينما يحصل على نتيجة سلبية ستبدأ عملية العودة".

وأكمل: "في الصيف كنت في ألمانيا، وقام صديق لي بتغيير عيد ميلاده بسببي حتى أحضر هذا الحفل، لكني قررت في اللحظة الأخيرة عدم الذهاب، في بلدان وحالات أخرى هناك ضغط اجتماعي أكبر وتكون لحظة مميزة".

وعن حضور صلاح حفل زفاف شقيقه، أكد كلوب: "إنها لحظة خاصة جدا، لاعبو فريقي منضبطون للغاية ويعلمون ظروف الوضع الحالي، أحيانًا قد تحدث بعض الأمور مثل الموقف الذي نحن فيه حاليًا".

وكانت نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها صلاح أمس الخميس أظهرت عدم تعافيه من فيروس كورونا.

يُذكر أن صلاح تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، ليغيب عن مواجهتي منتخب مصر أمام توجو في التصفيات المؤهلة كأس الأمم الإفريقية، ومن المتوقع أن يفقد ليفربول خدماته حتى نهاية الشهر الجاري.