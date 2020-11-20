بالصور.. وزير الرياضة يتفقد إستاد القاهرة قبل أسبوع من نهائي الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية صباح اليوم الجمعة في إستاد القاهرة الدولي، تضمنت أرض الملعب والصالة المغطاة ومضمار الدرّاجات.

وبدأ صبحي جولته بتفقد الاستاد الرئيسي والمدرجات والنجيلة الخاصة بأرضية الملعب، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقب يوم 27 نوفمبر.

وتفقد وزير الرياضة الصالة المغطاة وأعمال التطوير بها استعدادا لبطولة العالم لليد 2021، مشددًا على الانتهاء من عملية التطوير في المواعيد المحددة من أجل الانتهاء من عملية رفع الكفاءة والتطوير استعدادا للبطولة.

وأنهى صبحي جولته بتفقد مضمار الدراجات وسير الأعمال به، بالإضافة إلى عملية تركيب الشاشات الخاصة بالمضمار وتجهيزه للافتتاح.

وأكد صبحي أن "وزارة الشباب والرياضة تجهز هيئة إستاد القاهرة وباقي الأماكن لتكون على استعداد تام لاستقبال كبرى البطولات الدولية والمحلية المختلفة، الأمر الذي يؤكد قدره الدولة المصرية علي استضافة كبرى الأحداث المختلفة في مختلف الرياضات".