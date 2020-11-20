محمد سراج: كورونا منعتنا من مواجهة الريال .. والأموال لا تصنع هوية الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي إنه يثق في وعي أعضاء الجمعية العمومية للنادي مشدداً على دور الجمهور في دعم النادي والحفاظ على ثوابته وهويته معتبره أنقي من في المنظمة الرياضية .

وأضاف سراج لقناة الأهلي أن هوية النادي لا تعترف بالأموال أو "الشو" وهو ما يدركه ويدافع عنه أعضاء الجمعية العمومية بوعي حافظ على ثوابت تحولت لإرث يسلمه جيل إلى جيل.

وضرب سراج مثلاً وقال :" في انتخابات عام ٢٠٠٠ الكابتن صالح سليم رحمة الله عليه كان ينافسه رجل الأعمال الناجح المهندس محمد الجنيدي الذي حرض على القيام بجملة دعائية ضخمة في مواجهة اسم صالح الذي لم يقم بأية دعاية ونجح باكتساح ".

وأكمل :" في الانتخابات الماضية واجهنا قائمة محترمة وفي النهاية رأت الجمعية العمومية أن الكاتبن محمود الخطيب الأنسب في الفترة الحالية".

وتابع " أنجزنا 80% من برنامجنا الإنتخابي ونعمل على إنهاء باقي الملفات سواء على مستوي الانشاءات أو البنية التحية ودعم الفرق المختلفة من جهة والعلاقات الخارجية ومواكبة التطورات العالمية ".

وكشف " أثمرت جهودنا عن اتفاق أبرم لدعوتنا للإشتراك ببطولة سانتياجو برنابيو التي كان من المقرر أن تقام الصيف الماضي ولكن تفشي فيروس كورونا عطل المشاركة في بطولة كانت ستضم كبار أوروبا".

واستطرد " نعمل وليس وقت للرد على المهاترات ، كابتن الخطيب كان له وجهة نظر في الترفع عن الدخول في مهاترات للرد على أكاذيب من الأساس لا نملك الوقت ".

وأنهى " على الجميع أن يعي قدر الاهلي جيداً قبل أن يتحدث عليه ".