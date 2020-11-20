رسميا.. الأهلي يعلن إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن الأهلي إصابة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وقال الأهلي في بيان رسمي إن المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة جاءت ‏إيجابية، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏ وأضاف أن صالح سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة. وأصبح صالح جمعة ثاني حالة إيجابية بين صفوف الأهلي بعد محمود عبدالمنعم كهربا. ويستعد الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة ‏غدا السبت في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏ يذكر أن الأهلي يستعد أيضا لمواجهة الزمالك المرتقبة يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب إستاد القاهرة.

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