كشف النادي المصري البورسعيدي، عن قمصان الفريق الجديدة ، للموسم الكروي الجديد. ويعقد النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، مؤتمر صحفي، اليوم، للإعلان عن الصفقات الجديدة، والقصمان بعد التعاقد مع أحد الشركات العالمية للملابس. عن الصفقات الجديدة، والقصمان بعد التعاقد مع أحد الشركات العالمية للملابس. كان المصري، أعلن ضم، أحمد رفعت ومحمد عنتر من نادي الزمالك، وأحمد شديد قناوي ظهير أيسر الإنتاج الحربي، وثلاثي نادي مصر علاء عطا ومصطفى سلطان وعصام ثروت، و أحمد دعدور حارس بيراميدز.

كانت هذه تفاصيل خبر المصري البورسعيدي يكشف عن قميصه للموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.