نيمار يعود لتشكيلة باريس سان جيرمان

عاد النجم البرازيلي نيمار إلى تشكيلة باريس سان جرمان في مواجهة موناكو، اليوم الجمعة، بعد معاناته من إصابة بفخذه ابعدته عن مباراتي منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2022.

وغاب نيمار (28 عاما) عن مواجهتي فنزويلا والاوروجواي ضمن تصفيات مونديال 2022، بعد اصابة تعرض لها خلال مشاركته

مع فريقه في دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الماضي ضد باشاك شهير التركي.

وحصل نيمار على الضوء الاخضر الخميس بعد مشاركته في التمارين الجماعية. وأعلن مدربه الالماني توماس توخل أنه سيمنحه بضع دقائق لخوض المباراة

ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري.

كما عاد إلى تشكيلة سان جرمان مهاجمه الدولي الشاب كيليان مبابي والإيطالي مويز كين بعد تعافيهما من الاصابة، لكن الفريق الباريسي يغيب عنه لاعب الوسط الدفاعي الاسباني أندير هيريرا الذي تعرض لإصابة بربلة ساقه الخميس في التمارين، فيما يتابع الإيطالي ماركو فيراتي والأرجنتيني ماورو إيكاردي رحلة العلاج بعد غيابهم منذ مطلع أكتوبر الماضي.