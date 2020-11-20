الاتحاد السكندري يضم "سيمو" موهبة المنصورة

أعلن نادي الاتحاد السكندري، ضم عبد السميع إبراهيم سيمو لاعب وسط نادي المنصورة بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.
وقال النادي في بيانه: "اللاعب كان محل إعجاب عديد من الأندية التي سعت للتعاقدمع هذه الموهبة ولكن جدية المفاوضات من خلال إبراهيم حسن مدير الكرة مع اللاعب وناديه حسمت انتقاله لصفوف الاتحاد".
وواصل "تسعى إدارة النادي فيإطار خطتها لإعادة هيكلة الفريق لضم بعض المواهب من دوري القسم الثاني والذين ينتظرهم مستقبل مشرق ويتمتعون بالإمكانيات الفنية والبدنية المميزة لتدعيم الفريق بهذه العناصر المبشرة".
وكان الاتحاد السكندري قد ضم حسام عاشور قائد النادي الأهلي السابق وخالد أوتشو لاعب مصر للمقاصة.
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