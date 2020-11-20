ساسي يصل القاهرة.. غدا

يصل إلى القاهرة غدا السبت التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

و ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق بعد عودته والاطمئنان عليه بإجراء مسحة طبية وفقا للبروتوكول المتبع.

ويغيب ساسي عن مباراة الفريق المقبلة أمام نادي مصر غدا السبت ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر. بلاده في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.و ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق بعد عودته والاطمئنان عليه بإجراء مسحة طبية وفقا للبروتوكول المتبع.ويغيب ساسي عن مباراة الفريق المقبلة أمام نادي مصر غدا السبت ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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