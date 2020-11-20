شاهد..محمد صلاح بمطار الغردقة قبل السفر إلى إنجلترا

وصل النجم الدولي محمد صلاح ، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مطار الغردقة ، استعدادًا لسفره إنجلترا عبر طائرة طبية مجهزة لاستكمال فترة العزل. أعلن الاتحاد المصري أمس الخميس، عودة محمد صلاح والنني بالتنسيق مع ناديهما إلى إنجلترا عبر طائرة خاصة، فيما غادر أحمد حسن «كوكا» إلى الجونة فى الغردقة لتلقى العلاج. محمد صلاح والنني بالتنسيق مع ناديهما إلى إنجلترا عبر طائرة خاصة، فيما غادر أحمد حسن «كوكا» إلى الجونة فى الغردقة لتلقى العلاج. ومن المقرر أن تغادر الطائرة المطار في طريقها لبريطانيا مباشرة، بعد اصطحابها لاعبا نادي ليفربول وأرسنال الانجليزيين. وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد أعلنت إيجابية المسحة الثالثة التى أجراها صلاح والنني الأربعاء الماضى.

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