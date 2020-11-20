وصول المحترف الأمريكي چايلن بارفورد للأنضمام لصفوف الاتحاد السكندري

وصل فجر اليوم المحترف الأمريكي " چايلن بارفورد " للأنضمام لسلة الاتحاد السكندري و كان في أستقباله بالمطار خالد عبد الفتاح المدير الإدارى للفريق. و أتم نادى الاتحاد السكندرى تعاقده مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق هذا الموسم ، و تمهيداً لمشاركته مع الفريق الأول لكرة السلة في المباريات و البطولات القادمة

و إلتقى محمد مصيلحى باللاعب فور وصوله بحضور حازم الرجال أمين الصندوق حيث نقل رئيس النادى للاعب المكانة الكبيرة و الشعبة الهائلة لزعيم الثغر محليا و عربيا و أفريقيا ، و طالبه ببذل أقصى جهد ممكن لحصد المزيد من البطولات مع القلعة الخضراء اللاعب لتدعيم صفوف الفريق هذا الموسم ، و تمهيداً لمشاركته مع الفريق الأول لكرة السلة في المباريات و البطولات القادمةو إلتقى محمد مصيلحى باللاعب فور وصوله بحضور حازم الرجال أمين الصندوق حيث نقل رئيس النادى للاعب المكانة الكبيرة و الشعبة الهائلة لزعيم الثغر محليا و عربيا و أفريقيا ، و طالبه ببذل أقصى جهد ممكن لحصد المزيد من البطولات مع القلعة الخضراء

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