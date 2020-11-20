براعم سلة سموحة يواصل نتائجه القوية

يواصل فريق نادي سموحة لكرة السلة مواليد 2010 بقيادة أحمد عمران تقديم عروضه القوية ضمن منافسات بطولة منطقة الإسكندرية.

ويتألق لاعبوه في المباريات علاوة علي تألقهم في الشوتنج.

يضم الفريق النجوم: سيف الدين أحمد وياسين ممدوح ويحيي محمد وعلي أحمد ويوسف أحمد ومازن علاء وإياد أيمن ومحمد هادي وعمر تامر وجوناثان ماجد وزياد محمد وآمن أحمد ويحيى أحمد ويحيي ناصر وحمزة حاتم.

بينما يضم الجهاز الفني الكابتن أحمد عمران مدرب والكابتن عادل شعبان إداري والكابتن خالد حاتم المشرف الفني لقطاع الناشئين والبراعم والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن أيمن المطراوي رئيس الجهاز الفني لكرة السلة رجال أحمد وياسين ممدوح ويحيي محمد وعلي أحمد ويوسف أحمد ومازن علاء وإياد أيمن ومحمد هادي وعمر تامر وجوناثان ماجد وزياد محمد وآمن أحمد ويحيى أحمد ويحيي ناصر وحمزة حاتم.بينما يضم الجهاز الفني الكابتن أحمد عمران مدرب والكابتن عادل شعبان إداري والكابتن خالد حاتم المشرف الفني لقطاع الناشئين والبراعم والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن أيمن المطراوي رئيس الجهاز الفني لكرة السلة رجال

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