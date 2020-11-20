زي النهاردة.. محمدعامر يسجل هدفين في القمة أحدهما " نيران صديقة"

مثل هذا اليوم الموافق 20 نوفمبر 1981 التقى فريق الأهلي مع الزمالك بستاد القاهرة في الدوري الممتاز وأنتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.

سجل هدف الزمالك محمد عامر في مرماه في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء من عرضية منصور حافظ، ويرد محمد عامر للأهلي

بالتعادل في مرمى الزمالك في الدقيقة الخامسة ..اي بعد اربع دقائق من هدف عامر في مرماه.

لتصبح هذه المباراة هي الأولى في تاريخ الفريقين يسجل لاعب واحد هدفي اللقاء.