بث مباشر | مشاهدة مباراة العين والوصل في الدوري الإماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “العين والوصل” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 20-11-2020 ضمن الجولة السادسة من الدوري الإماراتي.
تنقل مباراة “العين والوصل” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “فارس عوض”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق “أحمد العبيدلى”.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت الامارات، على استاد زعبيل بنادي الوصل.
يتواجد العين في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 8 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل مثلهما وخسر مباراة واحدة امام “الشارقة”.
في المقابل يقبع نادي الوصل في المركز التاسع برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين، بينما خسر في 3 مباريات.
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العين 0-0 الوصل
استاد زعبيل بنادي الوصل
الدوري الاماراتي (الجولة السادسة)
جارية الآن
- ????تشكيلة العين | خالد عيسى – بندر الاحبابي – سعيد جمعة – رافائيل بيريرا – سالم عبد الله – فهد حديد – يحيى نادر – أحمد بارمان – ويلسون إدواردو – محمد عبد الرحمن – كايو.
- ????تشكيلة الوصل | حميد النجار – سالم العزيزي – محمد سبيل – نيريس – ناتان فيليبي – رونالدو مندس – علي سالمين – فابيو ليما – نيكولاس أوروز – علي صالح – جواو فيجويريدو.
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