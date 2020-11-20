أخبار برشلونة| بيئة جريزمان تتسبب في صدام مع المشجعين.. “ميسي محترم”

فتحت أحدث الانتقادات التي وجهت من جانب بيئة أنطوان جريزمان إلى ليونيل ميسي مشكلات جديدة في نادي برشلونة.

وأبدى ميسي الذي وصل إلى برشلونة يوم الأربعاء بعد مشاركته في الالتزامات الدولية مع منتخبه في تصفيات كأس العالم 2022 علامات تعجب عند سؤاله عن ذلك، وبعد ساعات، اختار قطاع من المشجعين اتخاذ ردة فعل تجاه جريزمان.

وبعد انتهاء الحصة التدريبية صباح أمس الخميس، كان المهاجم الفرنسي متوجهاً إلى مخرج مدينة جوان جامبر الرياضية عندما قفز عدد من الشباب نحو نافذته وصرخوا في وجهه “ميسي محترم” كما التقطت كاميرات قناة جول.

وتجنب جريزمان المواجهة في جميع الأوقات واستمر في مساره بعد هذا التوقف المحرج وأكمل الطريق بدون أي كلمة ولا حتى نظرة اتجاه المشجعين.

ونشأ هذا الجدل، في أسبوع مهم لمصالح الدوري الكاتالوني، قبل زيارة أتلتيكو مدريد مباشرة وقبل سلسلة من المباريات الحاسمة في الأسابيع القليلة القادمة.

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