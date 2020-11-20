يفاضل المثير للجدل “ماريو بالوتيلي” بين نادي “بارنسلي” الانجليزي و”فاسكو دي جاما” البرازيلي، الذي أكد ان المفاوضات مع المهاجم الايطالي ليس حلمًا، ولكنها حقيقة خالصة.
ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لاعباً حراً بعد انتهاء فترته الصعبة والقصيرة مع بريشيا، وكذلك التدرب مع فريق دوري الدرجة الرابعة فرانشاكورتا.
وبينما أشارت صحيفة الصن البريطانية إلى اهتمام فريق برانسلي الإنجليزي بمهاجم مانشستر سيتي السابق، تركز وسائل الإعلام الإيطالية بشكل أكبر على التجربة البرازيلية مع فاسكو دي جاما البرازيلي، الفريق الذي لعب له الاسطورة البرازيلية “روماريو” سنواته الأخيرة.
وقال المدير الرياض في فاسكو دي جاما “فابيو كورديلا” لتوتو سبورت بخصوص مهاجم الميلان و الانتر السابق: “إحضار بالوتيلي إلى البرازيل ليس حلماً، ولكنه حقيقة خالصة”.
وأضاف: “نحن نعمل مع مينو رايولا (وكيل أعمال بالوتيلي) في محاولة لجلب أحد أفضل اللاعبين في العالم إلى فاسكو”.
وعن التقارير التي تشير أيضا إلى أن المدرب الإيطالي والتر زينجا سينضم إلى بالوتيلي لتدريب الفريق قال كورديلا: “لدينا مدرب في الوقت الحالي، لكنه شخص نحبه كثيرًا. لن أستبعد أن يصبح خيارنا في المستقبل إذا اخترنا التغيير”.
..
كانت هذه تفاصيل خبر سوق الانتقالات| هل يكون الدوري البرازيلي وجهة ماريو بالوتيلي القادمة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.