سوق الانتقالات| هل يكون الدوري البرازيلي وجهة ماريو بالوتيلي القادمة؟

يفاضل المثير للجدل “ماريو بالوتيلي” بين نادي “بارنسلي” الانجليزي و”فاسكو دي جاما” البرازيلي، الذي أكد ان المفاوضات مع المهاجم الايطالي ليس حلمًا، ولكنها حقيقة خالصة.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لاعباً حراً بعد انتهاء فترته الصعبة والقصيرة مع بريشيا، وكذلك التدرب مع فريق دوري الدرجة الرابعة فرانشاكورتا.

وبينما أشارت صحيفة الصن البريطانية إلى اهتمام فريق برانسلي الإنجليزي بمهاجم مانشستر سيتي السابق، تركز وسائل الإعلام الإيطالية بشكل أكبر على التجربة البرازيلية مع فاسكو دي جاما البرازيلي، الفريق الذي لعب له الاسطورة البرازيلية “روماريو” سنواته الأخيرة.

وقال المدير الرياض في فاسكو دي جاما “فابيو كورديلا” لتوتو سبورت بخصوص مهاجم الميلان و الانتر السابق: “إحضار بالوتيلي إلى البرازيل ليس حلماً، ولكنه حقيقة خالصة”.

وأضاف: “نحن نعمل مع مينو رايولا (وكيل أعمال بالوتيلي) في محاولة لجلب أحد أفضل اللاعبين في العالم إلى فاسكو”.

وعن التقارير التي تشير أيضا إلى أن المدرب الإيطالي والتر زينجا سينضم إلى بالوتيلي لتدريب الفريق قال كورديلا: “لدينا مدرب في الوقت الحالي، لكنه شخص نحبه كثيرًا. لن أستبعد أن يصبح خيارنا في المستقبل إذا اخترنا التغيير”.

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