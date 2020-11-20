أخبار ريال مدريد| فينيسيوس جونيور يتحدث لأول مرة عن واقعته مع بنزيمة في مباراة مونشنجلادباخ

تحدث المهاجم البرازيلي الشاب “فينيسيوس جونيور” عن واقعته مع زميله كريم بنزيمة في مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا معتبرا ما حدث بالشيء العادي في كرة القدم ومؤكداً علاقته الجيدة مع زميله الفرنسي.

وكان كريم بنزيمة قد ظهر في مقطع فيديو بين شوطي المباراة يناشد زميله الفرنسي فيرلاند ميندي بعدم التمرير للمهاجم الشاب فينسيوس لكون مستواه سيء خلال المباراة التي أجريت في ألمانيا وانتهت بتعادل صعب جداً لريال مدريد في الثواني الأخيرة.

وقال ‏فينيسيوس عن الواقعة: ما حدث مع بنزيمة؟ نحن محترفوا كرة القدم نعرف بيننا جيدًا ما في الأمر، هناك أمور ورموز بيننا لا تعرفونها، ما حدث كان بمثابة إثارة الضجة”.

وأضاف: “بنزيمة وأنا لسنا فقط زملاء في نفس الفريق، بل أكثر من ذلك. نحن محترفون ونعرف كيف تسير الأمور، علاقتي بكريم ممتازة”.

وختم فينيسيوس كلامه بالتأكيد على رغبة ريال مدريد على تحقيق كل الألقاب الممكنة حيث قال: “في مدريد لا وجود للأحلام، هي أهداف وليست أحلام وأهدافنا هي الحصول على كل شيء. أريد أن أحصل على كل الألقاب الكبيرة.”

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