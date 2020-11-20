موسيماني يقرر إعادة المعار الخامس إلى قائمة الأهلي في الموسم القادم

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن المهاجم الشاب أحمد ياسر ريان، اقترب من العودة مجددًا لصفوف الفريق الأحمر، خلال الموسم المقبل، بعدما نال إعجاب المدير الفني بيتسو موسيماني، والذي تابعه خلال لقاء منتخب مصر الأوليمبي أمام البرازيل.

وقال المصدر، أن ريان صاحب الـ22 عامًا، بات قريبًا من العودة رسميا لصفوف الفريق، لقيده ضمن القائمة المحلية والأفريقية، بعدما نال إعجاب موسيماني بشكل ملحوظ، خلال الفترة السابقة.

وأوضح، أن موسيماني قرر بصفة مبدئية إعادة ريان، بعد تألقه مع منتخب مصر الأوليمبي، وقبلها في صفوف الجونة.

واستقر موسيماني في وقت سابق على إعادة صلاح محسن ومحمد شريف وأكرم توفيق وناصر ماهر، وسيكون أحمد ياسـر ريان هو اللاعب الخامس الذي تقرر عودته لصفوف الفريق الأحمر بشكل رسمي.

وجاءت عودة الخماسي بعد تقديم مستويات طيبة مع الأندية التي تمت إعاراتهم إليها، حيث عقد الخماسي اليوم جلسة مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد عقد جلسة مع لاعبي الأهلي الذين انتهت إعاراتهم مساء الخميس في ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث حضر إلى النادي كلا من صلاح محسن وناصر ماهر ومحمد شريف وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان.

وفي وقت سابق، قرر الأهلي استمرار إعارة بعض اللاعبين مثل محمد عبدالمنعم ومحمود الجزار، كما تمت إعارة محمد فخري وشادي رضوان إلى البنك الأهلي.

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