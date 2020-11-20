الكاف يمنح مصر حق استضافة كأس السوبر الافريقي 2020 بدلاً من قطر

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” نقل مباراة كأس السوبر الافريقي 2020 من عاصمة قطر “الدوحة” إلى عاصمة مصر “القاهرة“، حسب بيان رسمي نشره الاتحاد ظهر اليوم الجمعة.

وأشار الاتحاد الافريقي إلى أن الموعد الجديد لمباراة كأس السوبر الافريقي ليس مناسبًا للاتحاد القطري لكرة القدم، حيث سينشغل خلال الفترة القادمة بتنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2020 والتي تأجلت إلى شهر فبراير 2021.

واستطاع فريق نهضة بركان المغربي التأهل إلى كأس السوبر الافريقي بفضل الفوز الذي حققه على بيراميدز المصري في نهائي كأس الكونفدرالية نهاية شهر أكتوبر الماضي بهدف دون رد في العاصمة المغربية الرباط.

وينتظر نهضة بركان الفائز من مباراة الاهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي.

وقال الكاف في بيانه الرسمي بإنه سيواصل اجتماعاته مع مسؤولي الاتحاد القطري لدراسة الأجندة الجديدة الخاصة بمواعيد دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية قبل تحديد الموعد الجديد لمباراة كأس السوبر الافريقي لعام 2021.

صورة البيان