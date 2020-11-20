عاجل | إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا حسب تأكيد الاهلي

كشفت إدارة النادي الأهلي المصري عن إصابة لاعب وسط الفريق، صالح جمعة، بفيروس كورونا المستجد، ظهر اليوم الجمعة، في بيان رسمي نشر عبر موقع النادي.

وجاءت إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا بعد ساعات قليلة من اختياره ضمن تشكيلة الأهلي التي ستخوض مباراة دور الثمانية في بطولة كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة مساء غد السبت بقرار فني من المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وقالت إدارة الاهلي في بيانها الرسمي “المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جاءت ‏إيجابية، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة”.‏

وأضاف البيان “كان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس الخميس مع باقي زملاءه في الفريق، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة ‏التي تقام مساء غد السبت في دور الثمانية ببطولة كأس مصر“.

وأشارت إدارة الاهلي في نهاية البيان إلى أن اللاعب سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.‏