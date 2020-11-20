رياضة | بوروسيا دورتموند يعلن عن تجديد تعاقده مع نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بوروسيا دورتموند يعلن عن تجديد تعاقده مع نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الجمعة تعاقده مع جيوفاني ريينا مهاجم الفريق حتى عام 2025 .

وكان ريينا، الذي أكمل العام الــ18 من عمره قبل أسبوع واحد، قد انضم إلى دورتموند في العام الماضي قادما من نيويورك إف.سي الأمريكي.

وبدأ المشاركة ضمن الفريق الأول في يناير، وقد سجل هدفين وصنع خمسة أهداف خلال 22 مباراة في الدوري الالماني (البوندسليجا)، كما سجل اللاعب مشاركته الأولى ضمن صفوف المنتخب الأمريكي

وقال مايكل زورك مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند :"تطور جيوفاني في الأشهر الأخيرة كان مذهلا."

وأضاف :"سيكون بالتأكيد عنصرا مهما في مستقبل فريق بوروسيا دورتموند على المستوى الرياضي. أنا شخصيا سعيد للغاية بأنه قرر تمديد فترة التعاقد مع بوروسيا دورتموند لفترة طويلة وبقناعة تامة."

وقال ريينا إن دورتموند :"ناد كبير قادر على التنافس على الألقاب، ويشارك في كل المسابقات المهمة. اللاعبون الشبان على وجه الخصوص يحظون بفرص التطور هنا."

وأضاف:"تعلمت بالفعل الكثير في دورتموند، وأتطلع إلى تعلم ما هو أكثر بكثير في المستقبل. أتطلع إلى البقاء في بوروسيا دورتموند لفترة طويلة."

ويضم بوروسيا دورتموند عناصر شابة مميزة أخرى أمثال جادون سانشو وجودي بيلينجهام وإيرلينج هالاند.

كذلك ينتظر انضمام يوسوفا موكوكو إلى قائمة النجوم الشبان في صفوف الفريق الأول لدورتموند، وذلك بعد احتفاله اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ 16، وقد يصبح أضغر لاعب يشارك في البوندسليجا في تاريخ المسابقة، في حالة الدفع به في المباراة المقررة غدا السبت أمام هيرتا برلين ضمن منافسات المرحلة الثامنة.