رياضة | الأهلي يكشف موعد انتظام محمد هاني وأجاي في التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف موعد انتظام محمد هاني وأجاي في التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد هاني وجونيور أجايي لاعبا الفريق الأول لكرة ‏القدم، سيشاركان في مران الفريق الجماعي ابتداء من يوم الأحد المقبل بعد تعافيهما من ‏الإصابة.‏

وأكد مدير الكرة أن حالة «هاني» و«أجايي» تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد في ‏المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعبان في الفترة الأخيرة؛ لتجهيزهما للمرحلة ‏المقبلة.‏

وكان «أجايي» قد تعرض لالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الأهلي على ملعب ‏التتش، فيما اشتكى محمد هاني من إصابة في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام ‏توجو التي أقيمت بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي غدا مواجهة أبوقير للأسمدة على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ‏ببطولة كأس مصر.‏