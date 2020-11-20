رياضة | عمرو حسن: معسكر كليوباترا يحقق أهدافه بسرعة .. والصفقات الجديدة إضافة قوية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عمرو حسن: معسكر كليوباترا يحقق أهدافه بسرعة .. والصفقات الجديدة إضافة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عمرو حسن المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن معسكر فريقه المقام في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، مشددا على أن أهداف المعسكر تتحقق بشكل سريع ومتميز.

وأكد عمرو حسن على أن الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة هيثم شعبان، قرر الدخول في معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم، أهدافه زيادة معدل اللياقة البدنية للاعبين، وتحقيق الانسجام المطلوب.

وشدد المدرب العام لنادي سيراميكا كليوباترا، على أن هيثم شعبان قرر تغيير مكان المعسكر من الإسكندرية إلى الإسماعيلية، بسبب سوء الأحوال الجوية في عروس البحر الأبيض المتوسط، معربا على سعادته بالاستجابة السريعة من اللاعبين لخطط وأفكار الجهاز الفني طوال الفترة الماضية.

وأردف عمرو حسن قائلا: "بدأنا نلمس استجابة اللاعبين للخطط التدريبية وطرق اللعب، والكل اجتمع على هدف واحد هو تحقيق طموح النادي، في ظل توفير كافة الإمكانات من مجلس إدارة النادي".

وتحدث مدرب سيراميكا كليوباترا عن الصفقات الجديدة قائلا: "كل اللاعبين المنضمين حديثا إضافة قوية جدا للفريق، في ظل استمرار عناصر مميزة مع النادي، نطمح لعمل توليفة جيدة بين كافة العناصر، للظهور بالشكل الأمثل، في الدوري الممتاز".