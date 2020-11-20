رياضة | أول تعليق من جوارديولا بعد تجديد عقده مع مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من جوارديولا بعد تجديد عقده مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته بتجديد تعاقده مع السيتيزن لعامين إضافيين.

وأعلن مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي، عن تجديد تعاقد جوارديولا لمدة عامين إضافيين، لينتهي تعاقده في صيف 2023.

وقال جوارديولا خلال تصريحات صحفية عبر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "منذ وصولي لمانشستر سيتي شعرت بالترحيب والدعم من الجميع، حققنا الكثير معًا، وفزنا بالمباريات والألقاب، وكلنا فخورن جدًا بهذا النجاح".

وتابع: "الحصول على هذا الدعم هو أفضل شئ لمدير فني، لدي كل ما أرغب فيه لأداء عملي بشكل جيد، وأشعر بالتواضع من الثقة التي منحها لي المالك ورئيس مجلس الإدارة بالاستمرار لمدة عامين آخرين".

وأتم: "التحدي بالنسبة لنا هو الاستمرار في التحسن والتطور، ومتحمس للغاية لمساعدة مانشستر سيتي على القيام بذلك".