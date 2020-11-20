اخبار الرياضه

رياضة | اجتماع بين رئيس النصر السعودي ولاعبي الفريق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر اجتماع بين رئيس النصر السعودي ولاعبي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رئيس نادي النصر السعودي صفوان السويكت، على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خلال الحصة التدريبية للفريق، أمس الخميس.

وذكرت صحيفة أن السويكت حث اللاعبين على بذل الكثير من الجهد في التدريبات خلال الأيام المقبلة، من أجل مواصلة الانتصارات بدءاً من مواجهة الهلال، لتحقيق تطلعات الجماهير.

وشهدت الحصة التدريبية للفريق أمس، مشاركة الأرجنتيني غونزالو مارتينيز في التدريبات بعد اكتمال شفائه من عدوى ، وبدأ التدريب بتمارين لياقية متنوعة من أجل رفع مستوى اللياقة وسط لاعبي الفريق.

وبدأت وتيرة الإعداد ترتفع في النصر مع اكتمال شفاء عدد من اللاعبين الذين أصيبوا بكورونا.

ويحل النصر ضيفاً على غريمه الهلال الإثنين المقبل، في مباراة "الديربي" ضمن منافسات الجولة 5 من دوري كأس الأمير للمحترفين.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"