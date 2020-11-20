رياضة | تعرف على معلق مواجهة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على معلق مواجهة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن معلق أحداث مباراة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت قنوات بي إن سبورتس، أن التونسي عصام الشوالي هو من سيتولى التعليق على نهائي القرن، والذي سيكون بين عملاقي الدوري المصري لأول مرة في التاريخ.

وكان النادي الأهلي، صعد للمباراة النهائية عقب الفوز على الوداد البيضاوي المغربي، بخماسية مقابل هدف وحيد بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

على الجانب الآخر تأهل المارد الأبيض، للمواجهة النهائية عقب عبور عقبة الرجاء البيضاوي المغربي، برباعية مقابل هدف وحيد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.