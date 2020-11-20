رياضة | عاجل- إصابة نجم جديد في الأهلي بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل- إصابة نجم جديد في الأهلي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية.

وكشف النادي الأهلي، عن إصابة صالح جمعة لاعب الفريق بالفيروس، بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها ‏إيجابية.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.، وسيتم عزله لمدة أسبوع لحسم إجراء مسحة أخرى.

وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس مع الفريق، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة ‏التي تقام مساء غد في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏

جاء ذلك، بعدما كشف النادي أمس عن إصابة محمود عبد المنعم كهربا بنفس الفيروس، ويخضع لمسحة طبية غدٍ السبت للتأكد من نتيجتها.