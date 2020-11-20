رياضة | مران تكتيكي لسيراميكا كليوباترا في معسكر الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مران تكتيكي لسيراميكا كليوباترا في معسكر الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مرانا صباحيا داخل ملعب فندق الإقامة، خلال المعسكر المغلق المقام بمحافظة الإسماعيلية، استعدادا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

وشمل المران جلسة سريعة بين هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا مع اللاعبين، ثم بعض التدريبات البدنية، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال، وبعدها خاض اللاعبون فقرة تدريب خططي وتكتيكي، احتوى على تنفيذ بعض الجمل الفنية وكيفية التحرك داخل الملعب.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاسماعيلي وديا على ملعب الدراويش، في الثالثة عصر غد السبت، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى في اليوم التالي أمام الاتصالات بالسادسة مساءً، على ملعب فندق إقامة الفريق.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا بدأ معسكرا مغلقا صباح السبت الماضي، في أحد الفنادق الخاصة بالإسماعيلية، استعدادًا للموسم الجديد