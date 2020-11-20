رياضة | ليدز يونايتد يجدد تعاقده مع نجم الفريق حتى عام 2024

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ليدز يونايتد يجدد تعاقده مع نجم الفريق حتى عام 2024 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي عن تجديد عقد المدافع الهولندي باسكال ستريك اليوم الجمعة ، يظل بموجبه ضمن صفوف الفريق حتى صيف عام 2024 .

وكان ستريك /21 عاما/ قد انضم إلى ليدز يونايتد قادما من أياكس الهولندي في يناير 2018، وخاض مع الفريق خمس مباريات في كل المسابقات خلال هذا الموسم.

كذلك وقع الهولندي الآخر تشارلي كريسويل أمس الخميس عقدا جديدا لمدة عامين ونصف العام، ليظل ضمن صفوف ليدز يونايتد حتى عام 2023 .