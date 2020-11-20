الامارات | إصابة لاعب الأهلي المصري بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب الأهلي المصري بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة إصابة صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وذكر الأهلي في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الجمعة: "أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ‏إيجابية العينة، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة".‏

وأضاف أن صالح جمعة كان قد أجرى مسحة طبية أمس الخميس مع الفريق، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة ‏التي تقام مساء غد السبت في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.‏ تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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