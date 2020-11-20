الامارات | عودة نيمار إلى تشكيلة سان جرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة نيمار إلى تشكيلة سان جرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النجم البرازيلي نيمار إلى تشكيلة باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي تواجه موناكو الجمعة، بعد شفاءه من اصابة عضلية بفخذه ابعدته عن مبارتي منتخب بلاده الاخيرة في تصفيات مونديال 2022.

وغاب نيمار (28 عاما) عن مواجهتي فنزويلا والاوروغواي ضمن تصفيات مونديال 2022، بعد اصابة تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في دوري ابطال اوروبا نهاية الشهر الماضي ضد باشاك شهير التركي.

وحصل نيمار على الضوء الاخضر الخميس بعد مشاركته في التمارين الجماعية.

وأعلن مدربه الالماني توماس توخل امام وسائل الاعلام انه سيمنحه "بضع دقائق" لخوض المباراة ضمن المرحلة 11 من الدوري.

لكن الاهم من مواجهة الدوري ما ينتظر سان جرمان في دوري ابطال اوروبا، حيث يلاقي لايبزيغ الالماني الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات، بعد حصده 3 نقاط فقط في 3 مباريات.

كما عاد الى تشكيلة سان جرمان مهاجمه الدولي الشاب كيليان مبابي والايطالي مويز كين بعد تعافيهما من الاصابة.

لكن الفريق الباريسي يغيب عنه لاعب الوسط الدفاعي الاسباني أندير هيريرا الذي تعرض لاصابة بربلة ساقه الخميس في التمارين، فيما يتابع الايطالي ماركو فيراتي والارجنتيني ماورو إيكاردي رحلة العلاج بعد غيابهم منذ مطلع أكتوبر الماضي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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