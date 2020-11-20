الامارات | "الكاف" يحدد البلد المضيف لكأس السوبر الإفريقي

شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاف" يحدد البلد المضيف لكأس السوبر الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" في بيان رسمي اليوم الجمعة، عن إقامة النسخة الـ29 لكأس السوبر الإفريقي في العاصمة المصرية القاهرة.

وتجمع مباراة السوبر الإفريقي بين نهضة بركان المغربي الفائز بكأس الكونفدرالية، مع الفائز من المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا التي بلغها الأهلي والزمالك المصريان وتقام في 27 نوفمبر الجاري.

ويحتل الأهلي المصري صدارة الفرق الإفريقية المتوجة بكأس السوبر الإفريقي بعد فوزه باللقب ست مرات، يلي الزمالك بأربعة ألقاب ويعتبر حامل لقب النسخة الأخيرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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