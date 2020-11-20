شكرا لقرائتكم خبر عن ذعر في الأهلي بعد إصابة محمود كهربا وصالح جمعة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطرت حالة من القلق على الأجواء داخل الأهلى عقب إصابة محمود كهربا، لاعب الفريق، بفيروس كورونا بعدما أثبتت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية المسحة، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق أمس الأول على ملعب التتش بالجزيرة.

ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت، للوقوف على حالته الطبية، كما أصيب صالح جمعة بكورونا، ما دفع الجهاز الطبى بالفريق لرفع حالة الطوارئ داخل الفريق لمتابعة حالة باقى اللاعبين خوفاً من إصابتهم بالفيروس.