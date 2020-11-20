شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياكوس اليوناني يتهم فيفا بعدم حماية اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتهم نادي أولمبياكوس اليوناني الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالتقصير في ضمان سلامة وصحة اللاعبين خلال وجودهم مع منتخبات بلادهم، بعد إصابة لاعبين إضافيين من فريقه بفيروس كورونا المستجد، أثناء اللعب على المستوى الدولي في إفريقيا.



وفي خطاب أرسله إلى «فيفا»، قال أولمبياكوس أيضاً إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحادات الوطنية المنتمية إليه، لم تتمكن من حماية اللاعبين والحفاظ على صحتهم خلال التوقف الدولي في أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري.



وأشار النادي اليوناني، إلى أن الأطراف المعنية طلبت من «فيفا» تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية اللاعبين خلال العطلات الدولية في الآونة الأخيرة.

وجاء في الخطاب: «وللأسف لم يهتم الفيفا كثيراً بهذه الأمور وما تمثله من قلق».



ويستمر تواجد مهاجم أولمبياكوس المغربي يوسف العربي في الحجر الصحي في الكاميرون، بعد ثبوت إصابته بالفيروس عقب سفره مع منتخب بلاده لخوض مباراة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.



وقال النادي اليوناني، إن لاعبه المصري الدولي أحمد حسن (كوكا) أصيب هو الآخر بالعدوى بعد خوض مباراة مع منتخب بلاده في توجو.

واتهم أولمبياكوس أيضاً بعض الدول الإفريقية بعدم حماية لاعبيها خلال الواجب الدولي.

وفي بيان، الخميس، قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إنه وضع خطة حماية تتضمن إجراءات للسلامة والحماية وإنها حققت النتائج المرجوة.

وفي الشهر الماضي أصيب اللاعب المالي الدولي مادي كامارا بفيروس كورنا، خلال خوضه مباراة ودية مع منتخب بلاده في تركيا