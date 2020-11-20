شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الأهلي والزمالك علي نقل السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب مسؤولي الأهلي والزمالك بقرار الاتحاد الأفريقي بإقامة السوبر في القاهرة، وأعلن إدارتي الناديين سعادتهما بإقامته في القاهرة حتي وإن أقيم بدون جمهور ولم يبدي مسوؤلي نهضة بركان أي اعتراض على قرار كاف باستبدال مكان السوبر من الدوحة إلي القاهرة.
وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد تنظيم مباراة السوبر الإفريقي، بين الفائز بدوري أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربى بطل كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية للاتحاد المصرى لكرة القدم لإقامة وتنظيمه في القاهرة بالتنسيق مع إدارة المسابقات بالكاف.
ووعد وزير الرياضة بتنظيم مشرف للسوبر يليق بسمعة وتاريخ مصر وتكرار النجاح الذي حدث في بطولتي أمم أفريقيا للكبار والشباب.
فيما أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة أنه سيتم تشكيل لجنة للتنسيق مع كاف لتنظيم المباراة وخروجها في الشكلالمناسب.
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