وزير الرياضة: استضافة السوبر الإفريقي إنجاز جديد لمصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم تسليم الاتحاد الإفريقي الخطاب الأمني وموافقة الدولة المصرية علي استضافة كأس السوبر الإفريقي بشكل رسمي.
وتراجع الاتحاد الإفريقي عن قراره السابق إقامة السوبر الإفريقي في العاصمة القطرية الدوحة واستبداله بإقامته في القاهرة التي تستضيف نهائي دوري الأبطال الجمعة المقبل بين الزمالك والأهلي.
وأكد الوزير أن استضافة بطولة إفريقية جديدة بحجم السوبر الإفريقي إنجاز جديد يضاف للكرة المصرية وللرياضة المصرية بصفة عامة بعد إقامة بطولتي أمم إفريقيا واستضافة النهائي الإفريقي بين الزمالك والأهلي بالإضافة لاستضافة مونديال كرة اليد، وأخيراً إقامة بطولة السوبر الإفريقي التي سيكون طرفها أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك في حال فوز أحدهما بنهائي القارة الجمعة المقبل.
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