«اتحاد القدم»: إنشاء إدارة تطوير كرة القدم النسائية

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جدة - خالد شويل - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إنشاء إدارة لتطوير كرة القدم النسائية تحت إشراف عضو مجلس الإدارة أضواء العريفي. وستتولى الإدارة وضع إستراتيجية وخطة عمل مفصلة لتطوير كرة القدم النسائية؛ سعيا لزيادة نسبة الممارسة كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما ستتولى الإدارة تعزيز ودعم ثقافة كرة القدم النسائية وتوعية المجتمع بأهمية هذه الرياضة، إلى جانب المشاركة في المنافسات القارية والدولية. من جانبها، قالت أضواء العريفي إن رياضة كرة القدم النسائية في السعودية شهدت بداية فعلية خلال العامين الأخيرين، مما ساهم في موافقة المجلس على تأسيس الإدارة، مبينة أن الوجود الإداري للمرأة سيساعد على سرعة تطور كرة القدم النسائية ومواكبة المرحلة الحالية التي تشهدها الرياضة النسائية من دعم واهتمام كبيرين من وزارة الرياضة. وتم تدشين حساب لإدارة تطوير كرة القدم النسائية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لتقديم كافة المعلومات المتعلقة بكرة القدم النسائية في المملكة ([email protected]).



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