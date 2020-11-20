شكرا لقرائتكم محمد محمود يحفز زملاءه بالأهلى بعد إصابات كورونا: "اللي نلعب بيه نكسب بيه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعث محمد محمود صانع ألعاب النادى الأهلى، برسالة تحفيز لزملائه بالقلعة الحمراء، بعد الأنباء الغير سارة التى استقبلتها جماهير الأهلى مؤخراً بسبب الإصابات التى تعرض لها أكثر من نجم فى الفريق، بالإضافة إلى تأكد إصابة كل من صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا بفيروس كورونا، وذلك قبل مباراة هامة أمام أبى قير للأسمدة فى كأس مصر ونهائى القرن أمام الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجارى.

وكتب محمد محمود عبر حسابه الشخصى على تويتر "أي فريق في العالم: اللي تكسب بيه العب بيه..الأهلي: اللي نلعب بيه نكسب بيه".



محمد محمود

فى سياق متصل، أكد مسئولو النادى الأهلى أن حالة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق جيدة، وأنه لا يُعانى من أية أعرض قوية لفيروس كورونا الذى أصيب به مؤخراً، وأوضح مسئولو النادى أن كهربا يخضع للعزل المنزلى حالياً ويتلقى متابعة مُستمرة من جهاز الفريق الطبى ويلتزم بالبرنامج العلاجى للتعافى من هذا الفيروس.

وأضاف مسئولو الأهلى أن اللاعب سيخضع لمسحة جديدة غداً، السبت، وبعدها سيتحدد موقفه من المشاركة فى التدريبات والمباريات، ويأمل الجهاز الفنى فى تحوّل العينة من إيجابية لسلبية بشكل يسمح للاعب بالمشاركة فى التدريبات الأسبوع المقبل، وبالتالى دخول قائمة الأهلى استعداداً لمباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى معسكراً مغلقاً بالنادى اليوم، الجمعة، استعداداً لمباراة أبوقير للأسمدة المقرر لها الخامسة مساء غد، السبت، بإستاد برج العرب فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويتدرب الفريق اليوم على ملعبه فى التتش ثم يتجه للإسكندرية للمبيت بها قبل خوض لقاء الغد الذى سيشهد تغييرات كثيرة فى التشكيل حيث تتجه النية لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى للإعتماد على العناصر البديلة والتى لم تحظى بفرصة المشاركة كثيراً خلال الفترة الماضية يأتى فى مقدمتها صالح جمعة ومحمود وحيد والحارس على لطفى والسنغالى آليو بادجى ووليد سليمان وبعض الصاعدين أمثال العربى بدر ومحمد شكرى وغيرهم من اللاعبين الذين سيعتمد عليهم موسميانى من أجل إراحة الأساسيين لتجهيزهم للمباراة الهامة والمرتقبة أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى درى أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة.