شكرا لقرائتكم كواليس استعدادات المصرى لتقديم الصفقات الجديدة بحضور على ماهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى عبر تويتر جانب من استعدادات ناديها للمؤتمر الصحفى المقرر له الثالثة عصراليوم الجمعة بإحدى فنادق بورسعيد لتقديم اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم للانضمام لصفوف الفريق اعتبارًا من الموسم الكروي الجديد 2021/2020.

يحضر المؤتمر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وكذلك علي ماهر المدير الفني للفريق الأول بالإضافة إلى اللاعبين الجدد وهم أحمد شديد قناوي القادم من الإنتاج الحربى ، وثلاثى نادى مصر مصطفى سلطان و علاء عطا و عصام ثروت ، وثنائى الزمالك أحمد رفعت ، محمد عنتر ، وأحمد دعدور القادم من بيراميدز .

من ناحية أخرى ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى عودة البوركينى سعيدو صنبورى للانضمام لصفوف الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الانخراط مع الفريق فى التدريبات بعد تعديل عقده. وكان مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية قام بتعديل عقد اللاعب وزيادته للضعف وأبلغه بذلك للعودة للتدريبات فى ظل الحاجة الماسة لجهوده وتجميد الشكوى المقدمة فى الإتحاد الدولى ضده.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة على ماهر للتعاقد مع مدافع سوبر وفى حالة عودة سعيدو صنبورى فسيحل تلك الأزمة، خاصة أنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز فى خط الدفاع، فيما منح على ماهر المدير الفنى للمصرى لاعبيه راحة لمدة 48 بعد معسكر شرم الشيخ الذى امتد قرابة الـ10 أيام، على أن يعود الفريق للتدريبات غداً الأربعاء على ملعبه ببورسعيد، ومن المقرر أن يؤدى المصرى البورسعيدى تدريباته لمدة أسبوع لرفع الحمل البدنى مرة أخرى على أن يقوم الجهاز الإدارى بتجهيز بعض المباريات الودية استعدادا لبداية الدورى.