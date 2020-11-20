شكرا لقرائتكم ميار شريف تتأهل لنصف النهائى بطولة جران كاناريا للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصلت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، تألقها فى بطولة جران كاناريا المقامة حالياً فى مدينة لاس بالماس، بأسبانيا، وفازت ميار شريف علي اللاعبه البلجيكيه لارا سالدن في مباراة الدور الربع نهائي بنتيجة ٧/٥ ٦/٣، لتتأهل إلى نصف النهائى.

وكانت ميارشريف لاعبة منتخب التنس قد تغلبت على ماتا كوستيك لاعبة اسبانيا ، بنتيحة 2/1، لتحصل على بطاقة التأهل الى ربع نهائي بطولة لاس بالماس.

ميار شريف شريف نجحت في الفوز علي الإسبانية ربييرا باسولس بمجموعتين للاشيء والتأهل إلى الدور الثاني لبطولة لاس بالماس لتنس بإسبانيا.

وشهد التصنيف العالمى الشهرى للتنس للاعبات المحترفات قفزة غير مسبوقة لميار شريف لاعبة التنس بعد تتويجها ببطولة تشارلستون الأسبوع الماضى. وقفزت ميار شريف 32 مركزًا هذا الشهر، وأصبحت رقم 132 على العالم بدلا من 164، بعد حصولها على 136+ نقطة ليرتفع رصيدها لـ571 نقطة.

وحرص محمد الكردى، مساعد وزير الشباب والرياضة ومحمد عبد الأول معاون وزير الشباب والرياضة، على استقبال ميار شريف بطلة مصر فى التنس والملقبة بفتاة مصر الذهبية، فى مطار القاهرة مؤخرا قادمة من أمريكا، بعد التتويج ببطولة تشارلسون الدولية للتنس، وتقدمها فى التصنيف العالم.