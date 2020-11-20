شكرا لقرائتكم الأهلي يؤكد تحسن حالة كهربا وعدم وجود أعرض قوية بسبب "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو النادي الأهلي أن "حالة" محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق جيدة وأنه لا يُعاني من أية أعرض قوية لفيروس كورونا الذي أصيب به اللاعب مؤخراً وأوضح مسئولو النادي أن كهربا يخضع للعزل المنزلي حالياً ويتلقي متابعة مُستمرة من جهاز الفريق الطبي ويلتزم بالبرنامج العلاجي للتعافي من هذا الفيروس ، وأوضح مسئولو الأهلي أن اللاعب سيخضع لمسحة جديدة غداً ، السبت، وبعدها سيتحدد موقفه من المشاركة في التدريبات والمباريات حيث يأمل الجهاز الفني في تحوّل العينة من إيجابية لسلبية بشكل يسمح للاعب المشاركة في التدريبات الأسبوع المقبل وبالتالي دخول قائمة الأهلي إستعداداً لمباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى ، يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكر مغلق بالنادي اليوم ،الجمعة، استعداداً لمباراة أبوقير للأسمدة المقرر لها الخامسة من مساء غداً ، السبت، بإستاد برج العرب في دور الثمانية لبطولة كأس مصر ويتدرب الفريق اليوم بملعبه في التتش ثم يتجه للإسكندرية للمبيت بها قبل خوض لقاء الغد الذي سيشهد تغييرات كثيرة في التشكيل حيث تتجه النية لدى الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للإعتماد على العناصر البديلة والتى لم تحظى بفرصة المشاركة كثيراً خلال الفترة الماضية يأتي في مقدمتها صالح جمعة ومحمود وحيد والحارس على لطفي والسنغالي آليو بادجي ووليد سليمان وبعض الصاعدين أمثال العربي بدر ومحمد شكري وغيرهم من اللاعبين الذين سيعتمد عليهم موسمياني من أجل إراحة الأساسيين لتجهيزهم للمباراة الهامة والمرتقبة أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة.

بعيداً عما سبق ، خضع محمود متولي، مدافع الاهلى خلال الساعات الماضية لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب خضع لفحص طبي مؤخراً وحالته مطمئنة للغاية، مضيفاً أن متولي خضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، لتحديد المرحلة الثانية من برنامج العلاج الطبيعي، الذي يخضع له اللاعب حاليًّا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.