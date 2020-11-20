ليفربول يفاجئ محمد صلاح ويستهدف التعاقد مع راموس

ذكرت وسائل إعلامية أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع " ليفربول إيكو" الإنجليزية، بأن ليفربول يستهدف التعاقد مع راموس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حال عدم تجديد اللاعب عقده مع ناديه ريال مدريد.

وأضاف الموقع أن ريال مدريد لم يتوصل إلى اتفاق مع راموس حتى الآن، بشأن تجديد عقده.

وأشار إلى أن ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال وتوتنهام توصلوا مع ممثلي راموس، لإبلاغهم باهتمامهم بضم اللاعب، حال أراد الانتقال إلى إنجلترا.

وأوضح الموقع أن ليفربول يعاني من مشاكل دفاعية بسبب إصابة فان دايك وجو جوميز، وغيابهم عن الريدز معظم الموسم.

ولفت الموقع إلى أنه في حال تعاقد ليفربول مع راموس فإن الأمر سيكون مثيراً للجدل، خاصة بعد أزمة النجم الإسباني مع محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

وكان راموس قد تسبب في إصابة قوية لصلاح "خلع في الكتف الأيسر"، في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018، مما تسبب في توتر العلاقة بين الثنائي منذ ذلك الوقت.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".