«الكاف» يستبعد قطر ويقرر إقامة السوبر الإفريقي في القاهرة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إقامة مباراة السوبر الأفريقي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقرر "الكاف" إسناد تنظيم مباراة السوبر الإفريقي للاتحاد المصري لكرة القدم، والتي ستجمع بين الفائز بدوري أبطال أفريقيا (الأهلي أو الزمالك) ونهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

وقال الكاف في بيان رسمي: "بناءً على التنسيق المشترك بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد القطرى لكرة القدم فيما يتعلق بأجندة الأحداث الرياضية، تقرر عدم إقامة توتال CAF كأس السوبر 2020 فى دولة قطر والتى كانت مقررة فى الفترة ما بين 14-16 أغسطس 2020".

يشار إلى أن كأس السوبر ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من مباراة واحدة تقام في بلد الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال عادة ما تجمع المباراة الفائز بلقب دوري الأبطال مع الفائز بلقب كأس الكونفيدرالية، حيث ستقام النسخه 29 من كأس السوبر 2020 في القاهرة .