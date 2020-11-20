شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يلغى مرانه اليوم بسبب الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو منتخب مصر للكرة النسائية إلغاء التدريبات المحدد لها اليوم لسوء الأحوال الجوية، على أن يستأنف المعسكر المفتوح الأحد المقبل، والتى كان مقرراً لها تواجد وسائل الإعلام إلى جانب أولياء أمور اللاعبات لحضور المران.

من ناحية أخرى عقدت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد والمشرف علي الكرة النسائية، اجتماعا مع الجهاز الإداري للمنتخب على هامش تدريبات أمس لمناقشة ترتيبات المعسكر المغلق المقرر إقامته في شهر ديسمبر المقبل والذي سيشهد أولي التجارب الودية للمنتخبين.

في سياق متصل، عقدت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية جلسة مع محسن صالح رئيس لجنة التطوير بالنادي الأهلي وزكريا ناصف عضو اللجنة لبحث انشاء قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي ومن ثم إنشاء فريق أول للكرة النسائية يمثل النادي الأهلي من أجل المشاركة في الدوري الممتاز.

وقوبلت الفكرة بترحيب شديد من النادي الأهلي وتم الاتفاق علي إقامة أكاديمية لكرة القدم النسائية بالنادي تمهيدًا لإنشاء الفريق الأول خاصة بعدما قرر الاتحاد الأفريقي إقامة أول بطولة لدوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية وقامت عبد الحق بعرض اللائحة الخاصة بالدوري وعقود اللاعبات.